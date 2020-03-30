شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثانٍ حالة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة. وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

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