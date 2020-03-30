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الفلبين تخترع جهازًا جديدًا للكشف عن كورونا

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أعلن فورتوناتو ديلا بينا وزير العلوم والتكنولوجيا في الفلبين اليوم الإثنين عن نجاح جامعة الفلبين فى اختراع جهاز جديد للكشف عن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد.19

وأعرب بينا فى تغريدة نقلتها وكالة الأنباء الفلبينية اليوم عن أمله فى الحصول على شهادة تسجيل الجهاز الجديد من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحلول 3 ابريل المقبل.

وأوضح بينا أنه سوف يتم تخصيص الدفعة الأولى من هذا الجهاز لوزارة العلوم والتكنولوجيا للقيام بعمليات الفحص الميداني من خلال توزيعها على المستشفيات والمراكز العامة.

وأوضح بينا أنه سيتم طرح عدد من الأجهزة للبيع بواقع 1300بيزو فلبينى للجهاز الواحد، وهو سعر أرخص بكثير من سعر الأجهزة المستخدمة بالمستشفيات حاليا والذي يبلغ سعر الواحد منها 8000 بيزو. الدولار يعادل نحو 60 بيزو فلبينى.

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