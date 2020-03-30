شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب .. ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 29 حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 516 حالة حتى منتصف نهار اليوم.

ولفتت الوزارة إلى شفاء شخص واحد من المصابين بالفيروس ليرتفع مجموع المتعافين إلى 14 حالة حتى الآن.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.