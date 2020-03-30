بريطانيا: سنكون قد أبلينا بلاء حسنا إذا سجلنا أقل من 20 ألف وفاة بكورونا

أعلن ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.



وأضاف في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد. وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، عتبة الألف حالة، بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة السبت التي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد. وأصبحت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة معلنة رسمياً.

