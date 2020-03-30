وفاة أول طبيب في مصر إثر اصابته بفيروس كورونا

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، احدى محافظات قناة السويس، اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك "أول شهيد للواجب من الأطباء في مصر، أحمد اللوّاح من بورسعيد .. في ذمة الله بمستشفى العزل بالاسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا".

كما ونعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد الطبيب: "حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة و ثلاثين دقيقة صباح اليوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس آذار".

وأضافت أن اللوّاح "كان أحد المخالطين المباشرين لمصابي فيروس كورونا المستجد وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى".

وكان اللوّاح أستاذاً ورئيساً لقسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وتوفي عن 57 عاما، وفي آخر ما كتبه على حسابه الشخصي على فيسبوك يوم 22 آذار/مارس، حثّ المصريين على ملازمة المنزل.

ومع نشر تعازيهم، حض الأطباء في مصر المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 609 اصابات بكوفيد-19، بينها 40 وفاة و132 حالة اعلن عن تعافيها.

يشار إلى أن مصر كانت قد حظر تجوّل ليلياً الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 30 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا)، قد تصل حتى السجن، كما وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.

