"تجاهل للواقع" و"إدارة سيئة للأزمة" .. مسؤولون إيرانيون ينتقدون تعامل طهران مع تفشي كورونا





وصل العدد الرسمي للوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ في إيران الى 2757 وفاة وتجاوز عدد الإصابات 40 الف إصابة، وقد واجه الرئيس حسن روحاني انتقادات من خصومه السياسيين بسبب طريقة تعامله مع الوباء.

وتعد إيران من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس، حيث تحاول احتواء الوباء منذ تسجيل أول حالة في 19 شباط/فبراير.

وبعد أسابيع من التردد في فرض إغلاق أو إجراءات حجر صحي، قررت السلطات الأربعاء، 25 آذار مارس، حظر جميع أشكال التنقل بين المدن حتى 8 نيسان/ابريل على أقل تقدير، إلا أن البعض انتقدوا تلك الاجراءات وقالوا إنها متأخرة وغير كافية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور في مؤتمر صحافي أن 117 شخصاً توفوا بسبب الفيروس خلال الساعات ال24 الماضية كما تأكدت 3186 إصابة جديدة.

وبحسب المتحدث فقد تعافى 13911 مصاباً كانوا في المستشفيات، بينما لا يزال 3511 في حالة حرجة.

ولم يتم فرض إغلاق رسمي على المدن الإيرانية، واكتفت الحكومة بدعوة الايرانيين إلى البقاء في منازلهم لاحتواء انتشار الفيروس.

من جانبه، قال رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي: "كان من الممكن احتواء فيروس كورونا بسرعة أكبر لو تم اعتماد رأي خبراء وزارة الصحة بخصوص تطبيق الابتعاد الاجتماعي والحد من الاتصال الاجتماعي في وقت مبكر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة اسنا الاخبارية.

وأضاف رئيسي، المحافظ المتشدد الذي خاض الانتخابات الرئاسية ضد روحاني في 2017، أن "الوقت مهم للغاية" وأن الناس لم يبدؤوا "التعاون" إلا بعد أن أوضحت السلطات جدية الموقف.

وبحسب محمد باقر قاليباف، المحافظ المخضرم والنائب المنتخب حديثًا، فإن "الإدارة الحالية تسيء التعامل مع الوضع".

وغرّد على تويتر أن نمط "الإدارة غير الفعالة" للحكومة أصبح واضحاً أثناء الوباء من خلال "تجاهل الواقع، والتفاؤل غير المبرر، وعقد الجلسات مرة واحدة فقط في الأسبوع، وعدم استخدام إمكانات الناس".

واتهم روحاني بـ "مفاقمة الأزمات، ثم طلب المساعدة وإلقاء اللوم على الآخرين".

تأتي موجة الانتقادات هذه بعد أن دعا روحاني "الذين قد يتسلموا مناصب مسؤولة في غضون شهر أو شهرين" للمساعدة في التصدي للوباء، مشيراً بشكل غير مباشر إلى قاليباف الذي لم يدخل البرلمان بعد.

وقال "إن هذا ليس وقت جمع الاتباع. إنه ليس وقت الحرب السياسية".



