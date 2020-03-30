رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي

أعلن مسؤول إسرائيلي أن رئيس وزراء بلاده بنيامين نتانياهو قيد الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد.



وقال مكتب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إن " رئيس الوزراء قرر الخضوع للحجر هو وموظفيه لحين إتمام فحوصات جارية"، وذلك بعد أن ثبتت إصابة موظف برلماني بفيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يخضع نتنياهو لاختبار فيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن خضع سابقاً للفحص وكانت نتيجته سلبية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموظف المصاب كان حاضراً في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، حضرها نتنياهو ونواب معارضون، حاولوا فيها تشكيل حكومة ائتلافية طارئة للمساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.



وقال مسؤول إسرائيلي إن "التقييم الأولي هو أنه ليست هناك حاجة لعزل رئيس الوزراء ذاتيًا لأنه لم يكن على اتصال وثيق بالمريض ولم يلتق بها".



ثم في بيان لاحق ، قال المسؤول إن نتنياهو "قرر أن يكون هو وموظفيه في عزل حتى انتهاء الفحص الطبي".



وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن إجراءات العزل الذاتي تستمر لمدة ١٤ يوماً لأي شخص يُعتقد أنه كان على اتصال مع مريض، مع اختصار الأيام التي مرت منذ لقائه بالمريض.



يشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن 4347 حالة و 15 حالة وفاة، ومع تحذير وزارة الصحة من أن عدد القتلى قد يصل إلى الآلاف في نهاية المطاف، كان من المقرر أن يقوم نتنياهو يوم الاثنين بدعوة المسؤولين لمناقشة إغلاق مقترح لبعض المناطق في البلاد.

