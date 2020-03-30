موسكو تدخل العزل الصحي

دخلت موسكو، الاثنين ٣٠ آذار مارس ، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد بعد، فيما أعلنت عدة مناطق روسية أنها ستطبق اجراءات مماثلة بعد دعوة من رئيس الوزراء الروسي في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبانين أن يحد من التنقلات خاصة أن سكان موسكو استفادوا من الطقس الجيد في نهاية الاسبوع للخروج الى متنزهات المدينة بدون الاخذ بالاعتبار توصيات التباعد الاجتماعي.

وسمح لسكان موسكو البالغ عددهم 12 الى 16 مليون شخص بالخروج من منازلهم للتوجه الى العمل أو للطوارئ الطبية والتزود من السوبرماركت الاقرب او التوجه الى الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة.

كما يحق لهم الخروج لرمي النفايات ولأخذ الكلب في نزهة على مسافة مئة متر في محيط منازلهم. واتخذت ضواحي العاصمة اجراءات مماثلة.ويفترض أن تمنح أذونات خاصة قريباً للأشخاص الذين يعفون من اجراءات العزل.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا الى الاستعداد لاتخاذ اجراءات مماثلة.

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هذا وقد أحصت روسيا رسمياً 1534 إصابة وثماني وفيات، سُجلت ثلثي هذه الحالات في موسكو بحسب رئيس بلدية العاصمة الذي يشرف على اجراءات روسيا للحد من انتشار الوباء.

وأكد رئيس الحكومة الروسية: "مهمتنا الرئيسية هي التقليل من مخاطر انتشار الفيروس".