خبير: وباء كورونا يتراجع في بريطانيا واختبار الأجسام المضادة قد يصبح جاهزاً خلال أيام

أعلن نيل فيرجسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج في لندن إن ثمة بوادر على أن وباء كورونا يتراجع في بريطانيا وإن فحوص الأجسام المضادة قد تكون جاهزة خلال أيام.

وقال فيرجسون في تصريحات صحفية " نعتقد أن الوباء في سبيله للتباطؤ الآن في بريطانيا". وكانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، قد اتخذت في بادئ الأمر إجراءات متواضعة لاحتواء انتشار المرض أقل من غيرها من دول أوروبية مثل إيطاليا.

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض قيوداً بعد أن أظهرت توقعات بأن عدد الوفيات قد يصل إلى ربع مليون بريطاني.

وقال فيرجسون إن ثلث أو ربما 40 بالمئة من الحالات لا تظهر عليها أعراض وأضاف أنه ربما تكون الإصابة بالمرض قد طالت ما بين اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة من سكان بريطانيا. لكنه حذر من أن البيانات ليست كافية أو دقيقة بما يكفي لاستخلاص نتائج مؤكدة.

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وقال إن فحوص الأجسام المضادة في المراحل النهائية قبل بدء طرحها وقد تكون جاهزة للاستخدام في غضون "أيام وليس أسابيع".

يشار إلى أن البيانات الرسمية تؤكد وفاة 1228 شخصا بالفيروس في بريطانيا وحتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش يوم 29 مارس آذار كانت الاختبارات قد شملت 127737 فردا في البلاد تأكدت إصابة 19522 شخصا منهم بالفيروس وجاءت نتائج فحص 108215 شخصا سلبية.

كما وتجدر الإشارة أنه قد ثبتت إصابة كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالفيروس المستجد، وأعلنا أنهما في الحجز الذاتي وأنهما بصحة جيدة.

(رويترز)