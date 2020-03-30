التقاعد تباشر بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، مباشرتها بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان المقبل.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2020"، مشيرة الى أن "بإمكان المتقاعدين الكرام التوجه لمنافذ الدفع الالكتروني لاستلام رواتبهم للمتقاعدين الموطنة رواتبهم بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني".
وأضافت، "سيتم إرسال قوائم الصرف الورقية ( اليدوي ) إلى المصارف بعد يوم غد راجين من الاخوة المتقاعدين الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتاكد من تعقيم الأجهزة الإلكترونية قبل استخدامها وترك مسافة مناسبة بين شخص وأخر وعدم التجمع على منافذ الصرف".
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