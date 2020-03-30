المثنى تحدد ساعات نقل المواد الغذائية في شوارع المحافظة

قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى، الاثنين، تحديد ساعات نقل المواد الغذائية في شوارع المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية قولها، انه "تقرر تشديد إجراءات حظر التجوال مع مراعاة الحالات الإنسانية، تشكيل لجان في كل قضاء من قبل الوحدات الإدارية لغرض توزيع السلات الغذائية بين المتعففين".



وأضافت أنه "تقرر تحديد الأوقات من الساعة ٨ صباحاً ولغاية ٤ مساءً لنقل المواد الغذائية، ويسمح فتح الصيدليات والعيادات الطبية لمدة ٢٤ ساعة".



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