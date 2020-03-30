تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء بالسعودية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن الجهات الطبية المعنية سجلت خلال اليوم الماضي 154 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في المملكة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في البلاد وصلت إلى نقطة 1453 حالة حتى الآن.وشدد العبد العالي على عدم رصد أي وفيات جديدة بالفيروس في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا مع ذلك إلى تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين، وأضاف أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ بالتالي مستوى 115 حالة.

وأشار إلى أن كل المصابين بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مبينا أن الإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء العديد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام.