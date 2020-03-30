سربت ممرضة أمريكية تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية صوراً لمشرحة موقتة، وفيها عدد من جثث وفيات فيروس "كورونا".
وقالت الممرضة إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث في المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.
وتظهر الصور شاحنة تبريد بالقرب من المشفى، مليئة بأكياس جثث لأشخاص توفوا بسبب فيروس "كورونا".
هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت سابق عن أن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمراً "جيدا".
وتابع: "نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس... أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: شاحنة محملة بجثث ضحايا كورونا في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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