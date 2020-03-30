أمانة بغداد تعلن تعفير 19 قطاعاً في مدينة الصدر

اعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن تعفير 19 قطاعاً سكنياً ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلديتي الصدر الاولى والصدر الثانية قامت بحملات تعفير في مدينة الصدر شرق بغداد تضمنت تعفير 19 قطاعاً سكنياً وخلال الايام القليلة الماضية فقط". وأكدت الامانة "استمرار ملاكاتها في تعفير وتعقيم القطاعات والأحياء والمناطق السكنية وبالتنسيق مع الملاكات الصحية وجهات أخرى مختلفة".

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