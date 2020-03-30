شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 266 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 266. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، في مؤتمره الصحافي اليومي وجود "11 حالة في الرعاية المركزة، منها ثلاث حالات حرجة". وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 5 مصابين إضافيين من كورونا ليصل مجموع المتعافين إلى 72.





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