أفغانستان: الحكومة تؤجل الإفراج عن سجناء من طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أعلن مجلس الأمن القومي بأفغانستان أن الحكومة لن تفرج غداً الثلاثاء عن 100 من سجناء طالبان، كما كان مقرراً. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جافيد فيصل، في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين: "لن يتم غداً إطلاق سراح السجناء". وقال فيصل أمس الأحد، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، في اللقاء الثالث بين الجانبين، إن طالبان وافقت على إرسال فريق إلى كابول للمزيد من المناقشات مع مسؤولين في الحكومة. وكان من المقرر أن يصل وفد طالبان إلى سجن باغرام للتحقق من سجنائها. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس الأول السبت إن سفرهم تأخر بسبب مشاكل فنية. وكان كل من طالبان والحكومة الأفغانية أشار يوم الخميس الماضي إلى أنهما أوشكتا من التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح سجناء، وهو ما يشكل جزءاً من اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، في الشهر الماضي. وأعلنت كل الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، الإفراج عن 100 من سجناء طالبان بحلول 31 مارس (آذار). وفي وقت لاحق قالت الحكومة إن طالبان لم توافق على وقف إطلاق النار، وزادت بدل ذلك العنف ضد القوات الأفغانية.

