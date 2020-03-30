- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
أفاد تلفزيون "العراقية" الرسمي بأن قوات التحالف الدولي سلمت مقرها في محافظة نينوى إلى قوات وزارة الدفاع العراقية. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن الخطوة جاءت بعد "انسحاب التحالف الدولي من الموقع ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية". وأمس الأحد، انسحب التحالف الدولي من قاعدة كي وان في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم، والقيارة اللتين سلمتا في الأسبوع الماضي. وفي 20 مارس (آذار) الجاري، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي فيروس كورونا، بعد هزيمة داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.