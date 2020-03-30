التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أفاد تلفزيون "العراقية" الرسمي بأن قوات التحالف الدولي سلمت مقرها في محافظة نينوى إلى قوات وزارة الدفاع العراقية. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن الخطوة جاءت بعد "انسحاب التحالف الدولي من الموقع ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية". وأمس الأحد، انسحب التحالف الدولي من قاعدة كي وان في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم، والقيارة اللتين سلمتا في الأسبوع الماضي. وفي 20 مارس (آذار) الجاري، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي فيروس كورونا، بعد هزيمة داعش.

