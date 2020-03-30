الجيش الأردني يرفع الحجر على 1934 مشتبهاً في إصابتهم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

سمح الجيش الأردني صباح اليوم الإثنين لـ 1934 أردنياً، بمغادرة فنادق البحر الميت وعمان، ضمن المرحلة الأولى التي تتضمن فك الحجر عن المشتبه في إصابتهم، فيما سيعمل في المرحلة الثانية غداً على تسريح غير الأردنيين، بعد التنسيق مع سفارات بلدانهم. واستثنى الجيش من ذلك المقيمين في أحد فنادق العاصمة عمان وذلك لتفاوت تاريخ دخولهم إلى الفندق. ونشر المغادرون عبارات الشكر والتقدير على مواقع التواصل الاجتماعي، على المعاملة التي تلقوها أثناء الحجر. ونقل الجيش المغادرين للحجر الصحي إلى بيوتهم في مختلف المحافظات الأردنية، وسط تعليمات مشددة ببقائهم في الحجر بمنازلهم، ومنعهم من استقبال أقاربهم، وأصدقائهم، أو مصافحة وتقبيل أفراد أسرهم، لمدة أسبوعين آخرين. ويُذكر أن الحكومة الأردنية وضعت بعد إغلاقها الحدود قبل أكثر من أسبوعين، في الحجر الاحترازي الإلزامي 5 آلاف أردني ومقيم وضيوف. ووقع المشمولون بالحجر الصحي، تعهدات خطية بالالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوما، تحت طاءلة المساءلة القانونية.

