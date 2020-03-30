إيران: 117 وفاة جديدة و3186 إصابة إضافية بكورونا في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2757، بعد 117 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الإصابات ارتفع إلى 41495 بعد تسجيل 318 إصابة جديدة، وكشف أن 3511 من المصابين في وضع حرج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.





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