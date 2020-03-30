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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابع وفاة رابعة بفيروس كورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
أعلن الأردن اليوم وفاة رابعة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة إربد، شمال البلاد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 4، حسب مسؤول طبي. وقال المصدر : "توفيت سيدة تبلغ 81 عاماً، بعدما أدخلت سابقاً إلى المستشفى بعد إصابتها بالفيروس الذي سبب لها التهابات رئوية حادة". وقالت مصادر إن "الراحلة على صلة بحفل الزفاف الشهير في محافظة إربد الذي تسبب في تفشي العدوى بين عدد من الحضور" وتعد أربد أكثر محافظات المملكة تضرراً من الفيروس، واقترنت الإصابات فيها بزفاف، خالط مشاركوه مصابين بالفيروس قبل اكتشافهم، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع انتشار الفيروس، خاصةً في إربد التي عُزلت بشكل كامل.
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