شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في عمُان إلى 179 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة في عُمان اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات فيها إلى 179. وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء العمانية على حسابها بتويتر، تمثل 29 مصاباً.





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