الرئيس المصري يوجه السلطات بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال متحدث باسم الرئاسة المصرية للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها.

كما شدد السيسي على دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.