تايوان: الصحة العالمية لم تطلع الدول على معلوماتنا عن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

قالت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الإثنين، إن منظمة الصحة العالمية لم تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها تايوان، بما فيها تفاصيل عن إصابات بفيروس كورونا فيها وطرق الوقاية منه. وتايوان ليست عضواً في منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة بسبب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ منها الأمر الذي أثار ثائرة الحكومة التايوانية في ظل تفشي فيروس كورونا. وقالت حكومة تايوان إن إقصاء الجزيرة عن منظمة الصحة في ظل الوباء يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية رغم الثناء على حرص الجزيرة على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضاً نسبياً بفضل الكشف المبكر، والوقاية. وتقول منظمة الصحة والصين، إن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاجها. وفي الأسبوع الماضي، قالت تايوان إن منظمة الصحة تجاهلت أسئلتها مع بدء تفشي الفيروس لأسباب ذكرت بينها نمطاً من التعامل يعرضها للخطر بسبب ضغوط صينية لإقصاء الجزيرة عن الكيانات الدولية. كانت منظمة الصحة قد أصدرت بياناً نادراً من نوعه الأحد عن تايوان وقالت إنها تراقب تطورات الفيروس هناك عن كثب وتستقي الدروس من طريقة مكافحتها للفيروس، مضيفةً أن المنظمة تعمل مع خبراء الصحة التايوانيين.

