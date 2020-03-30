شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 446 والوفيات إلى 11 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان اليوم الإثنين إلى 446، بـ 8 إصابات جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 11. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 446، بزيادة 8 عن يوم أمس. وأعلن التقرير تسجيل وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 11.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 446 والوفيات إلى 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.