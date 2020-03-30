السعودية تدعم الصحة العالمية بـ 10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية اليوم الإثنين، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا الجديد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قوله، إن "التبرع بـ 10 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا، يعكس حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية". وقال ممثل المنظمة في السعودية الدكتور إبراهيم الزيق، في تصريح صحافي بعد التوقيع في الرياض، إن المبلغ سيسهم في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لمرض كورونا. وأشار إلى أن المنظمة ستشتري بعض المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، وشراء المعدات المختبرية للتحري المختبري، لافتاً إلى أن المنحة ستساعد على تنفيذ بعض الأبحاث العلمية للتوصل إلى مصل لمنع هذا الفيروس أو شراء بعض الأدوية لمعالجة الفيروس.

