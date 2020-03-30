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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن لمواطنيه: "الوضع تحت السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
طمأن الأردن مواطنيه اليوم الإثنين، مؤكداً أن أزمة فيروس كورونا في المملكة، لا تزال تحت السيطرة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، مخاطباً الأردنيين: "إن شاء الله بهمتكم والتزامكم سنتمكن من القضاء على الوباء، بأقل الخسائر الممكنة". وأضاف العضايلة في إيجاز صحافي من مقر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن "الوفيات متوقعة وهو أمر طبيعي، وهذا يعكس خطورة الوباء وصعوبة التعامل معه"، مشدداً على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات". ونبه الوزير الأردنيين إلأى أن "انحسار عدد الإصابات لا يعني انحسار الوباء، فلا يزال الخطر موجوداً، خاصة في ظل زيادة الوفيات"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة مهمة جداً لمحاصرة الوباء والقضاء عليه".
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