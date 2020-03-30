وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

توفي أول طبيب مصري نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد ويدعى أحمد اللواح، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعد عزله في مستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، قادماً من محافظة بورسعيد التي كان يعيش فيها.



وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تفاصيل وفاة الطبيب أحمد اللواح، حيث جاء تقييم حالة الطبيب بدرجة حرجة للغاية، ونسبة الأكسجين بالدم منخفضة جداً مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس، وتم التعامل مع الحالة وإعطائه العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم بعد استشارة الدكتور محمد إمام استشاري القلب والأوعية الدموية. وانتقل الفيروس للطبيب المصري من مريض هندي أجرى عدداً من التحاليل في مختبر الطبيب الخاص (اللواح) دون أن يعلم بإصابته، وبعدما علم اللواح بإيجابية المريض الهندي بفيروس كورونا، ذهب على الفور المستشفى للعزل ثم تدهورت حالته الصحية فيما بعد. وكان آخر ما كتبه الطبيب الراحل، عبر حسابه على فيس بوك، مطالبة المصريين بالبقاء في المنزل للوقاية من الفيروس، فقال: "الناس بتسأل بعد الأسبوعين من الحظر دول هيحصل إيه يعني ؟، ما إحنا هنرجع لحياتنا والفيروس هيرجع ينتشر تاني".وأدى العاملون في مستشفى أبو خليفة صلاة الجنازة على جثمان الطبيب الراحل أحمد اللواح وسط الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.