نتانياهو يدخل الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الإثنين، أنه سيدخل في الحجر الصحي لحين التأكد من حالته الصحية، بعد إجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا له، عقب إصابة مستشارته. وقال مكتب نتانياهو، في بيان له، إنه "لإزالة الشكوك فقد قرر نتانياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي الى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتانياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي". وأعلن مكتب نتانياهو في وقت سابق، إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والمتدينين رفيكا بالوخ، بفيروس كورونا المستجد ووضعها في الحجر الصحي، بعد انتقال العدوى إليها من زوجها الذي كان قد شخصت إصابته سابقاً. وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، إجراء فحص كورونا لنتانياهو للتأكد من سلامته، إلا أن احتمال ظهور أعراض الإصابة بعد أيام سيدفعه لدخول الحجر الصحي، بحسب ما ذكرت قناة i24 نيوز الإسرائيلية. وذكر مكتب نتانياهو في وقت سابق، أن الأخير سيخضع لفحص كورونا، إلا أنه ليس هناك حاجة لدخوله الحجر الصحي لأنه لم يكن على اتصال وثيق مع المريضة ولم يلتق بها، إضافة إلا أن الاثنين لم يجتمعا خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن يعود ويؤكد دخول نتانياهو في الحجر لإزالة الشكوك حول إصابته.

