نتانياهو سيخضع لفحص كورونا بعد إصابة مستشارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لفحص فيروس كورونا، بعد إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين ريفكا بالوخ، بالفيروس. وقالت مصادر في مكتب نتانياهو، إنه ستتخذ إجراءات وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، خاصة أن بالوخ كانت على مقربة من نتانياهو ووزراء ومستشارين في الحكومة في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الإثنين عن موقع "48". وخضعت بالوخ لفحص كورونا بعد إصابة زوجها بالفيروس، وأدخِل المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي.

