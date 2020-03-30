عبدالمهدي: استهداف القواعد العسكرية انتهاك للسيادة العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، أن الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية. ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عبدالمهدي اليوم، أن الحكومة تتابع بقلق المعلومات عن وجود طيران غير مرخص، قرب مناطق عسكرية. وأضاف عبد المهدي في تصريح، أن "الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية، هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة". وأوضح "نتخذ كل الاجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من هذه الأعمال". وأضاف "نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا عن وجود طيران غير مرخص بالقرب من مناطق عسكرية"، محذراً "من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخصة". وشدد عبد المهدي على أن "الجهود يجب أن تتوجه لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم الدولة والحكومة والتصدي لوباء كورونا"، داعياً إلى "وقف الخروقات والأعمال الانفرادية واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية".

