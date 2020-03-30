شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: تعافي 5 مصابين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الإثنين شفاء 5 مصابین بفیروس كورونا الجديد لیرتفع بذلك عدد المتعافين والمتماثلين للشفاء في البلاد إلى 72. وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة كونا، إن "التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس".





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