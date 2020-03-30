السعودية... إجمالي إصابات كورونا 1453 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة.

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، عن "تسجيل المملكة 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليصل مجموع المصابين بفيروس "كورونا" إلى 1453 مصاب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكد ​متحدث وزارة الصحة السعودية، أن الحالات المصابة بالفيروس تتلقى الرعاية اللازمة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 49 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 115 حالة.

​يشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر اليوم الاثنين، بالعلاج المجاني لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن "الملك سلمان أمر بعلاج مرضى "كورونا" من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا".