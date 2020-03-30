بوتين: يجب استخدام تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة مراعاة جميع السيناريوهات واستخدام تجربة البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

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وقال بوتين خلال لقائه بممثليه في الأقاليم الروسية: "يتم اليوم عمل كل شيء حتى لا يؤثر هذا التهديد على عدد كبير من الناس. ولكن يجب أن يتم التحضير في جميع المناطق مع الأخذ في الاعتبار جميع الخيارات المحسوبة لتطوير الوضع بناءً على تجربة البلدان الأخرى".

وطلب بوتين، من ممثليه في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال: "أطلب منكم، كمفوضين للرئيس في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذها".

ولفت بوتين إلى إن روسيا نجحت في منع ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية بفضل الإجراءات السليمة والمهنية.

وقال: "يجب أن تكون اجراءاتنا مبررة ومهنية. وهذا النهج هو الذي سمح لنا بكسب الوقت واحتواء الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا خلال الأسابيع السابقة. ونحن بحاجة إلى استخدام هذا الوقت الاحتياطي بكفاءة وفعالية". كما طالب الرئيس الروسي، كبار السن من الروس بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم وحياتهم، وقال: "إيلاء اهتمام خاصا بكبار السن، المعرضين للخطر، من المهم أن نشرح لهم الموقف. يجب أن يفهم المواطنون ومن بينهم مواطنو هذه الفئة العمرية وأقاربهم، أنه من الأفضل لكل من بلغ الـ 62 من العمر أن يبقى في منزله. يجب أن نقول لهم بصورة مباشرة: إذا أردتم الحفاظ على صحتكم وحياتكم، فيجب عليكم البقاء في المنزل".