محكمة جنايات الشمال اصدرت 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88

صدر عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي، 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88 ، بكفالات ودون كفالات، وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​، وذلك انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية للاسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطيا لحمايتهم من إنتشار ​فيروس كورونا​، وبمتابعة طلبات تخلية السبيل المتعلقة بالمساجين الموقوفين في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يوميا، وبتعاون وثيق بين نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​، والقضاء في الشمال.



كما تقرر تخلية سبيل موقوفين عن قضاء التحقيق في الشمال، واسترداد تنفيذ خلاصة حكم عن محكمة استئناف جزاء الشمال.

