محكمة جنايات الشمال اصدرت 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88

صدر عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي، 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88 ، بكفالات ودون كفالات، وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، وذلك انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية للاسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطيا لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، وبمتابعة طلبات تخلية السبيل المتعلقة بالمساجين الموقوفين في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يوميا، وبتعاون وثيق بين نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، والقضاء في الشمال.
كما تقرر تخلية سبيل موقوفين عن قضاء التحقيق في الشمال، واسترداد تنفيذ خلاصة حكم عن محكمة استئناف جزاء الشمال.
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