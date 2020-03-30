اخبار العالم

محكمة جنايات الشمال اصدرت 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صدر عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي، 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88 ، بكفالات ودون كفالات، وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​، وذلك انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية للاسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطيا لحمايتهم من إنتشار ​فيروس ​، وبمتابعة طلبات تخلية السبيل المتعلقة بالمساجين الموقوفين في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يوميا، وبتعاون وثيق بين نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​، والقضاء في الشمال.


كما تقرر تخلية سبيل موقوفين عن قضاء التحقيق في الشمال، واسترداد تنفيذ خلاصة حكم عن محكمة استئناف جزاء الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة جنايات الشمال اصدرت 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا