ردّ وزير الزراعة عباس مرتضى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على وزيرة المهجرين غادة شريم، بالقول: "لسنا بحاجة لإعطائنا وإعطاء رئيس مجلس النواب نبيه بري دروسًا حول كيفيّة مقاربة الملفات الوطنيّة كملف المغتربين اللبنانيين، وما قام به بري هو نتيجة المقاربة المتأخرة في الحكومة"، لافتًا إلى أنّ "العودة عن الخطأ فضيلة".
وكانت قد لفتت شريم في مقابلة تلفزيونية، إلى "أنّني لاأعرف لماذا فتح بري النار على الحكومة بهذه الطريقة، وكأنّها متقاعسة في واجباتها، وهذا ظلم لها".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى ردا على شريم: لسنا بحاجة لإعطائنا وإعطاء بري دروسا حول كيفية مقاربة الملفات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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