كشف النائب جميل السيد، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن أحد النواب اتصل به ليبلغه أن أن البيان الصادر باسمه، بعد أن انتقد رئيس كتلته، لم يصدر عنه وقد قرأه مثله في الإعلام، لكنه طلب منه أن يتفهم عدم قدرته على النفي علناً.
وأوضح السيد أنه أبلغ النائب، الذي لم يذكر اسمه، أنه ليس حزيناً منه بل عليه، مضيفاً: "ما لازم تخلّي حدا يعوّي بصوتك".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد لأحد النواب: ما تخلي حداً يعوي بصوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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