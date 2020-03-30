سيدة المعونات: مغادرة 4 أشخاص قسم الكورونا منهم 3 عاملين في الجسم التمريضي

اعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان عن مغادرة 4 أشخاص القسم المخصص للمرضى المصابين بفيروس COVID-19 إثر النتيجة السلبية لفحوصاتهم المخبرية، منهم 3 عاملين في الجسم التمريضي.
كذلك غادر أحد المرضى بعد زوال الأعراض عنه واستقرار حالته الصحيّة على أن يُكمل فترة تعافيه في الحجر المنزلي.
في المقابل، يستمر المستشفى بالعناية بـ 6 مرضى مصابين، بينهم مريض واحد في قسم العناية الفائقة والذي ما زال وضعه الصحي حرجا.
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