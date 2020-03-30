أ ف ب: المصارف اللبنانية توقف سحب الدولار جراء أزمة كوفيد-19

أوقفت ​المصارف اللبنانية​ عمليات السحب ب​الدولار​ الأميركي بانتظار إعادة فتح ​مطار بيروت الدولي​ المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وفق ما أفاد مسؤول مصرفي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار المسؤول في جمعية المصارف، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار "بانتظار أن يعاد فتح المطار"، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".

وكانت جمعية المصارف قد وافقت، الإثنين، على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس.