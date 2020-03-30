فضل الله: يوم الأرض مبعث أمل متواصل للأمة

اشار ​السيد علي فضل الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في يوم الأرض، الى ان

"يوم الأرض هو مبعث أمل متواصل للأمة يستند إلى الثقة بقدرة ​الشعب الفلسطيني​ على تسطير أروع مواقف الصمود والتصدي والتحدي والجهاد واعلان التمسك بالأرض وبفلسطين كلها مهما بلغت التضحيات".

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