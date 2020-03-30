اشار السيد علي فضل الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الأرض، الى ان
"يوم الأرض هو مبعث أمل متواصل للأمة يستند إلى الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني على تسطير أروع مواقف الصمود والتصدي والتحدي والجهاد واعلان التمسك بالأرض وبفلسطين كلها مهما بلغت التضحيات".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: يوم الأرض مبعث أمل متواصل للأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.