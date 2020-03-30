الجميل يشكر المصانع التي دعمت حملة توفير مواد التعقيم والتنظيف للسجون

أصدرت ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة ​فادي الجميل​ بيانا اليوم وجهت فيه التحية والشكر لكل مصنع لبناني شارك في دعم حملة نقيب المحامين ​ملحم خلف​ لتوفير مواد التنظيف والتعقيم للسجون اللبنانية، مشيراً الى ان جمعية الصناعيين التي واكبت بشكل حثيث كل الجهود ودعمت هذه الحملة بقوة فائقة تؤكد ان الوحدة والتكافل والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني هو السبيل الوحيد للخروج من أزماتنا المتعددة بأقل خسائر ممكنة.

وفي المناسبة، أشار الجميل إلى أن "​الصناعة​ اللبنانية تثبت تجذرها الوطني وها هي اليوم تلبي مرة جديدة النداء وتقدم كل احتياجات الحملة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر فيها مؤسساتنا على اختلافها".

ولفت الجميّل الى "اننا لم نفاجأ من ردة فعل الصناعي اللبناني الذي استجاب لهذه القضية الإنسانية وقدم أقصى ما عنده لتوفير كل الحاجات الأساسية لنحو 30 سجنا ونظارة تشمل كافة المناطق اللبنانية في مواجهة تفشي وباء ​كورونا​".

وشدد على أننا "كمجتمع صناعي نؤكد اننا نقف صفاً واحداً الى جانب الجميع بتحمّل مسؤولياتنا الاجتماعية والوطنية لانقاذ بلدنا، وهنا لا بد من توجيه التحية الى كل العاملين في الجسم الطبي وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية والمسؤولين الإداريين ولا ننسى الجنود المجهولين العمال وموظفي المصانع الذين يناضلون في هذه الحرب العالمية من أجل صون الامن الوقائي والغذائي والاستهلاكي للبنانيين".