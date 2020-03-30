حسن التقى بري: لمسنا حرصه على حماية المجتمع المحلي كما حرصه على عودة المغتربين

أشار وزير الصحة ​حمد حسن​، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الى "اننا عرضنا الواقع الصحي والاستشفائي في لبنان لاسيما التحديات في المرحلة المقبلة، في مواجهة ​كورونا​".

وأوضح أنه "بالمناسبة عرضنا خطة ​وزارة الصحة​ لاحتواء ما امكن لهذا الوباء الذي يشكل تحديا رسميا وصحيا والذي اطاح بالكثير من انظمة الصحة العالمية في كثير من الدول"، مشيراً إلى أننا "بكل تواضع تمكنا حتى تاريخه وبدعم من المرجعيات الرسمية وفي طليعتهم بري وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس ​مجلس الوزراء​ بدعم الخطة المعتمدة من وزارة الصحة العامة والتي يعتبر الشريك الاول والاخير فيها هو المجتمع المدني باستجابته لكل التصريحات والبيانات والتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة"، مشيرا الى انه "ناقشنا مع بري موضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة وقد لمسنا منه حرصه على حماية المجتمع المحلي كما حرصه على عودة المغتربين الى وطنهم لكي يتسنى للفرق الطبية والصحية الاهتمام بالمواطن المقيم والمواطن المغترب".

هذا والتقى بري وزيرا المال غازي وزني والزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي .

كما التقى بري وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ التي وضعته باجواء عمل الوزارة في المرحلة الراهنة .

كما عرض اخر المستجدات السياسية والامنية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​.