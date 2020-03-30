لجنة الطوارئ في تجمع المالكين: لإعطاء الافضلية لمساعدة المالكينّ

دعت لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة ​الحكومة اللبنانية​ الى تحمل مسؤولياتها الكاملة في التعويض فوراّ على المالكيين الذين لا يتقاضون الايجارات، وذلك نتيجة وباء الكورونا من جهة والتحريض الممنهج الذين يتعرضون اليه من قبل المستفيدين والمحرضين، الذين يحثون المستأجرين الى عدم دفع الايجارات الزهيدة التي يتقاضاها المالكون، والذين لم يتم انصافهم منذ اكثر من 70 سنة وتحرير املاكهم.

وبعد مشاورات مع مستشار ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ الدكتور المحامي نزار ذكي، طالب الحاضرون لمن يرغب من المالكيين الذين يعانون من عدم دفع ايجاراتهم وتمنع المستأجرون عن سدادها، ان يكونوا على اهبة الاستعداد للتواصل الكترونياّ وبشكل سريع مع لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة عبر الاداريين المتواجدين في صفحات تجمع مالكي الابنية المؤجرة الفايسبوك على الرابط التالي (https://www.facebook.com/groups/tajamou3almalikounalkoudama) أو عبر مجموعة الواتساب الخاصة بتجمع مالكي الابنية المؤجرة، حتى يتسنى لهم إعداد اللوائح وملاحقتها في حال اقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية التعويض على المالكين، شرط ان يتقدم من يرغب منهم لتعبئة الاستمارات في البلديات، على امل ان يتم حسمها من الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات المتوجبة على المالكين، وذلك ضمن قطاعهم السكني البلدي.

كما دعت لجنة الطوارئ في تجمع مالكي الابنية المؤجرة، ​الدولة اللبنانية​، ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع نموذج خاص

Template للمالكين اسوة بنماذج المساعدات لجميع المواطنين، بغية تعبئتها حيث يلحظ فيها الموقع، ومجموع الوحدات والايجارات المترتب دفعها، وإذا يضع تجمع مالكي الابنية المؤجرة نفسه بالتصرف لأي مساعدة تقنية بهذا الخصوص، على ان تعطى الافضلية للمالكين، عسى ان تكون هذه المبادرة خطوة متواضعة لصمود عوائلهم، الذين تقضم ارزاقهم في كل المناسبات وفي كل الازمنة، وتصادر لقمة عيشهم تارةّ نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، وطوراّ نتيجة الحالات الاقتصادية والازمات الاجتماعية المتلاحقة.