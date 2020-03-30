نوقيف صراف في صيدا لمخالفته السعر المحدد من مصرف لبنان

ذكرت معلومات صحافية ان دورية من معلومات ​الأمن العام​ أوقفت الصراف ح.ط، وذلك لمخالفته سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف لبنان لجهة صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ .

وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميما لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.

كما طلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.