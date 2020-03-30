البنك المركزي الصيني يضخ 7 مليارات دولار في الأسواق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ خمس سنوات، وضخ 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تأثيرات فيروس كورونا.
وأعلن بنك الشعب الصيني المركزي انه اطلق عملية اعادة شراء الاوراق المالية وخفض من معدل اعادة الشراء لمدة سبعة أيام.
وذكرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في وقت سابق انها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 الى نحو نصف توقعاتها السابقة وهي 5,7%.
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