السلطات التركية تخضع 39 منطقة سكنية للحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها أخضعت 39 منطقة سكنية للحجر الصحي، في ظل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الحجر الصحي فُرض على مدينة وست ضواحي و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر، بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 حالة بزيادة 1815 حالة جديدة".

بالتوازي، أوقفت تركيا في وقت سابق رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس المستجد.