الخارجية السورية: نرحب بمساعدة روسيا في إعادة الإعمار وليس لدينا شروط مسبقة

أشاد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، بالدور الروسي في دعم بلاده فيما يخص جهود إعادة إعمار البلاد بعد 10 سنوات من الحرب، مؤكداً "ترحيب دمشق بمشاركة ​روسيا​ في كل جوانب إعادة الإعمار الاقتصادي".

ولفت المقداد إلى أن "روسيا يمكنها المساعدة في كل الجوانب، حيث أنها تختار المساهمة في إعادة الإعمار"، موضحاً أنه "لا شروط مسبقة لدينا، روسيا مرحب بها بأي دور ترى نفسها فيه قادرة على المساعدة في إعادة بناء ​سوريا​".

كما اعتبر أن "روسيا تقوم بأفضل ما لديها، حيث أنها تطالب ​المجتمع الدولي​ بدعم سوريا في عملية إعادة الإعمار"، مفيداً بأنه "على الرغم من مساعدة الشركاء الدوليين المحتملة لبلاده، إلا أن ​الشعب السوري​ يجب أن يمتلك السيطرة على مستقبله ويختار المسار الذي ستتخذه البلاد في المستقبل".

وشدد على أنه "يؤمن بأن المستقبل السياسي وإعادة الإعمار، يجب أن يقررهما السوريون بأنفسهم دون أي تدخل أجنبي أو شروط خارجية مسبقة".