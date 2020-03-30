الصحة الإماراتية: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة، مؤكدة انه "تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري"، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.
وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من نيسان المقبل، بهدف تعقيم الأماكن العامة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
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