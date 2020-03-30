بوتين: تمكنا من منع حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بكورونا الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "السلطات المعنية تمكنت من منع حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد الأسبوع الماضي". وأوعز بوتين بزيادة مراكز تشخيص فيروس كورونا المستجد في الأقاليم الروسية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي ​أن ​"موسكو​ قادرة على القضاء على ​فيروس كورونا​ في أقل من 3 أشهر"، منوها "بضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مما سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع".