أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "السلطات المعنية تمكنت من منع حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الأسبوع الماضي". وأوعز بوتين بزيادة مراكز تشخيص فيروس كورونا المستجد في الأقاليم الروسية.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي أن "موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر"، منوها "بضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مما سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: تمكنا من منع حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بكورونا الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.