ترامب: أعداد الإصابات بكورونا في أميركا ستبلغ ذروتها خلال فترة عيد الفصح

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمبر ​بوتين​ خلال اتصال هاتفي اليوم، حول أسعار ​النفط​ والتجارة وفيروس كوررنا.

وتوقع ترامب، خلال تصريح تلفزيوني، "أن تصل حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ إلى ذروتها خلال فترة عيد الفصح"، مدافعاً عن قرار إدارته بتمديد قوانين التباعد الإجتماعي حتى نهاية نيسان، معتبراً أنها "خطوة يمكنها أن تحمي ملايين الأرواح".

وتعليقاً على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي ​نانسي بيلوسي​، واعتبارها أن "الناس يموتون في الوقت الذي يقوم فيه ترامب بالعبث"، وصف ترامب بيلوسي بـ "الجرو المريض"، موضحاً أن "السلطات تقوم بالكثير من الأشياء، ولا نريد تخفيف القيود".

كما أعرب عن اعتقادة بأن يوم "في 30 نيسان سنتمكن من رؤية تقدم حقيقي"، مرجحاً "أن نرى خلال موعد أقصاه 1 حزيران، أن أعداد الوفيات ستصل إلى عدد قليل جدًا، وهو أمر رهيب أن نقوله".