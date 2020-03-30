خارجية تايوان: الصحة العالمية أخفت عن الأعضاء معلومات زودناها بها عن كورونا

أشارت وزارة الخارجية ال​تايوان​ية إلى أن "​منظمة الصحة العالمية​ لم تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها تايوان، بما في ذلك تفاصيل عن حالات ​فيروس كورونا​ فيها وطرق الوقاية من المرض".

ولفتت الخارجية إلى أن "إقصاءها عن المنظمة الأممية في ظل تفشي الوباء، يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية، على الرغم من الثناء الذي قوبل به حرص الجزيرة على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضا نسبيا بفضل الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية".

من جهتهما، أكدت منظمة الصحة العالمية و​الصين​، أن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها.