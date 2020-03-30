أشارت وزارة الخارجية التايوانية إلى أن "منظمة الصحة العالمية لم تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها تايوان، بما في ذلك تفاصيل عن حالات فيروس كورونا فيها وطرق الوقاية من المرض".
ولفتت الخارجية إلى أن "إقصاءها عن المنظمة الأممية في ظل تفشي الوباء، يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية، على الرغم من الثناء الذي قوبل به حرص الجزيرة على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضا نسبيا بفضل الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية".
من جهتهما، أكدت منظمة الصحة العالمية والصين، أن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تايوان: الصحة العالمية أخفت عن الأعضاء معلومات زودناها بها عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.